Глава британского МИД обвинил Россию в прекращении ДРСМД

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Глава британского МИД Доминик Рааб в своём Twitter обвинил Россию в прекращении действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Глава британского МИД обвинил Россию в прекращении ДРСМД
  • Reuters

«Россия привела к краху ДРСМД, тайно разрабатывая и развёртывая ракетную систему, нарушающую договор, которая может быть нацелена на столицы Европы. Их пренебрежение к основанной на правилах международной системе угрожает европейской безопасности», — написал Рааб.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс отреагирует на распад ДРСМД мерами в сфере ПРО.

Министерство иностранных дел России сообщило, что действие ДРСМД официально прекращается с 2 августа.

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