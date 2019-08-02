Глава британского МИД обвинил Россию в прекращении ДРСМД

Глава британского МИД Доминик Рааб в своём Twitter обвинил Россию в прекращении действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Россия привела к краху ДРСМД, тайно разрабатывая и развёртывая ракетную систему, нарушающую договор, которая может быть нацелена на столицы Европы. Их пренебрежение к основанной на правилах международной системе угрожает европейской безопасности», — написал Рааб.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс отреагирует на распад ДРСМД мерами в сфере ПРО.

Министерство иностранных дел России сообщило, что действие ДРСМД официально прекращается с 2 августа.