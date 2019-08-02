В Казахстане сообщили о согласовании конституционной комиссии Сирии

Состав конституционной комиссии Сирии согласован, сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.

«У них были разногласия по некоторым кандидатурам. Но вроде они договорились по составу будущего конституционного комитета», — цитирует РИА Новости директора департамента Азии и Африки МИД Казахстана Мукаша Серикулы.

Он не исключил, что о завершении процесса могут объявить в сентябре на встрече России, Турции и Ирана на высшем уровне.

Ранее российский и турецкий министры иностранных дел Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу обсудили формирование и начало работы конституционного комитета.