Глава МИД КНР осудил попытки США сдержать развитие его страны

Министр иностранных дел Китая Ван И в разговоре с госсекретарём США Майком Помпео на полях министерской встречи АСЕАН в Бангкоке выступил с осуждением американских попыток сдерживать развитие Китая.

«Китаю и США следует должным образом относиться к стратегическим намерениям друг друга. Попытки воспрепятствовать развитию КНР несправедливы, и это никому не под силу», — цитирует РИА Новости министра.

Он также добавил, что у Китая есть полное право на развитие и что «помешать ему невозможно».

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон готов сотрудничать с КНР по разным темам.