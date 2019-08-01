Глава МИД КНР осудил попытки США сдержать развитие его страны
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«Китаю и США следует должным образом относиться к стратегическим намерениям друг друга. Попытки воспрепятствовать развитию КНР несправедливы, и это никому не под силу», — цитирует РИА Новости министра.
Он также добавил, что у Китая есть полное право на развитие и что «помешать ему невозможно».
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон готов сотрудничать с КНР по разным темам.