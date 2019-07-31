В Белом доме назвали конструктивными торговые переговоры с КНР
- Reuters
Соответствующее заявление опубликовано на сайте американской администрации.
Отмечается, что были обсуждены такие темы, как права на интеллектуальную собственность, передача технологий, тарифы и сельское хозяйство.
По данным Белого дома, Пекин подтвердил свою приверженность увеличению закупок американской сельскохозяйственной продукции.
«Встречи были конструктивными, и мы ожидаем, что переговоры по торговой сделке продолжатся в Вашингтоне в начале сентября», — указано в сообщении.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Пекин подводит Вашингтон тем, что не закупает американскую сельскохозяйственную продукцию.