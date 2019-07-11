Трамп заявил, что КНР подводит США, не закупая сельхозпродукцию

Американский лидер Дональд Трамп написал в своём микроблоге в Twitter, что Пекин подводит Вашингтон тем, что не закупает американскую сельскохозяйственную продукцию.

«Китай подводит нас тем, что они не закупают сельскохозяйственную продукцию у наших прекрасных фермеров, сказав ранее, что они будут это делать», — заявил Трамп.

В конце июня американский лидер отмечал, что оптимистично настроен на дальнейшие переговоры с Китаем по торговому соглашению.

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН оценил торговое противостояние Вашингтона и Пекина.