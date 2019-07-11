Трамп заявил, что КНР подводит США, не закупая сельхозпродукцию
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«Китай подводит нас тем, что они не закупают сельскохозяйственную продукцию у наших прекрасных фермеров, сказав ранее, что они будут это делать», — заявил Трамп.
В конце июня американский лидер отмечал, что оптимистично настроен на дальнейшие переговоры с Китаем по торговому соглашению.
Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН оценил торговое противостояние Вашингтона и Пекина.