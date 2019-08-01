Помпео заявил о готовности США сотрудничать с КНР по разным темам

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Госсекретарь США Майк Помпео на своей странице в Twitter сообщил, что Вашингтон готов сотрудничать с Пекином по различным вопросам, если это будет соответствовать американским интересам.
Помпео заявил о готовности США сотрудничать с КНР по разным темам
  • Reuters

«В Бангкоке я и глава МИД Китая Ван И провели подробный обмен мнениями по вопросам двусторонних отношений и ситуации вокруг КНДР — в числе других тем, вызывающих взаимную озабоченность. Мы готовы сотрудничать с Китаем, если это сотрудничество будет в интересах США», — написал он.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Пекин подводит Вашингтон тем, что не закупает американскую сельскохозяйственную продукцию.

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