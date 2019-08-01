Помпео заявил о готовности США сотрудничать с КНР по разным темам

Госсекретарь США Майк Помпео на своей странице в Twitter сообщил, что Вашингтон готов сотрудничать с Пекином по различным вопросам, если это будет соответствовать американским интересам.

«В Бангкоке я и глава МИД Китая Ван И провели подробный обмен мнениями по вопросам двусторонних отношений и ситуации вокруг КНДР — в числе других тем, вызывающих взаимную озабоченность. Мы готовы сотрудничать с Китаем, если это сотрудничество будет в интересах США», — написал он.

While in Bangkok, I had an in-depth exchange of views with Chinese State Councilor Wang Yi on U.S.-China relations and North Korea, among other important topics of mutual concern. When it advances U.S. interests, we are ready to cooperate with China. pic.twitter.com/gECjkEHme7 — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 1 августа 2019 г.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Пекин подводит Вашингтон тем, что не закупает американскую сельскохозяйственную продукцию.