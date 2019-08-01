В Израиле заявили о ранении трёх военных на границе сектора Газа

Израильская армия заявила о ранении трёх военнослужащих на границе сектора Газа.

Об этом говорится в сообщении армейской пресс-службы.

«Офицер и два солдата были ранены после того, как террорист из сектора Газа, перебравшись через забор безопасности, открыл по ним огонь. Израильские военные открыли ответный огонь и убили террориста», — указывается в заявлении.

Уточняется, что армия Израиля также нанесла удар по позициям ХАМАС в секторе Газа.

Ранее палестинский лидер Махмуд Аббас заявил, что приостановит выполнение всех мирных соглашений с Израилем. По его словам, данный шаг предпринят после сноса Израилем десяти палестинских зданий в Восточном Иерусалиме.

22 июля телеканал «Звезда» сообщал, что израильские военные начали сносить дома палестинцев. Данное решение власти Израиля объяснили соображениями безопасности.