Адвокат рассказал об улучшении состояния Марии Бутиной

Адвокат осуждённой в Соединённых Штатах россиянки Марии Бутиной заявил в эфире RT, что в настоящее время она находится во Флориде в тюрьме Таллахасси. По его словам, чувствует она себя намного лучше.

Он отметил, что Бутиной разрешено пользоваться аудиоплеером и слушать музыку, также она может раз в неделю в режиме видеоконференции общаться со своими родными.

В тюрьме, как рассказал адвокат, Бутина работает на кухне.

Он добавил, что его подзащитная воодушевлена тем, что в скором времени сможет уехать из США на родину.

По словам адвоката, это произойдёт после 25 октября. Защитник также вновь заявил, что Бутина никогда не работала на правительство России и не была шпионом.

Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что Бутиной сократили срок тюремного заключения на десять дней, она выйдет на свободу 25 октября.

Валерий Бутин, отец осуждённой в США россиянки Марии Бутиной, в интервью газете «Известия» рассказал, что его дочь практически не жалуется на условия содержания в американской тюрьме.

26 апреля суд приговорил Бутину к 18 месяцам заключения за «сговор с целью незаконной работы на правительство России».