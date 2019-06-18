Бутиной разрешили преподавать заключённым в тюрьме США

Администрация тюрьмы Таллахасси в штате Флорида разрешила осуждённой в США россиянке Марии Бутиной преподавать четыре дисциплины для других заключённых. Об этом рассказал в интервью газете «Известия» её отец Валерий Бутин.

По его словам, преподавание помогает Марии справиться с непростой ситуацией.

«Она ведёт аж четыре предмета для других женщин, отбывающих с ней тюремный срок. Самое главное, что это не просто её инициатива, а всё официально и проходит с разрешения администрации тюрьмы», — цитирует Бутина издание.

Он уточнил, что тюремной администрацией также предусмотрено небольшое финансовое вознаграждение.

Россиянка преподаёт математику, английский язык, теорию вероятности и обществоведение, в рамках которого также уделяет внимание основам демократической системы США.

Бутин также сообщил, что его дочь не жалуется на условия содержания, и выразил надежду, что её могут освободить досрочно 5 ноября.

Ранее стало известно, что Бутину во время слушаний в апелляционном суде будет представлять бесплатный общественный адвокат.

Бутину задержали в США в июле 2018 года по подозрению «в работе на Россию в качестве агента». Она пошла на сделку со следствием и признала себя виновной в сговоре.

26 апреля суд приговорил Бутину к 18 месяцам заключения за «сговор с целью незаконной работы на правительство России».