Отец Бутиной рассказал об условиях её содержания в новой тюрьме
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«С Марией удалось пообщаться несколько дней назад, связь сейчас неустойчивая, учитывая очередную смену местонахождения. Будем надеяться, что последняя», — приводит его слова РИА Новости.
Он добавил, что у Бутиной есть возможность пользоваться видеосвязью, а также говорить по телефону по 300 минут в месяц.
Ранее стало известно, что Бутина будет отбывать заключение в тюрьме города Таллахасси.
Бутину задержали в США в июле 2018 года по подозрению «в работе на Россию в качестве агента». Она пошла на сделку со следствием и признала себя виновной в сговоре.
26 апреля суд приговорил Бутину к 18 месяцам заключения за «сговор с целью незаконной работы на правительство России».