Отец Бутиной рассказал об условиях её содержания в новой тюрьме

После перевода в тюрьму города Таллахасси у осуждённой в США россиянки Марии Бутиной появилась возможность общаться через интернет, но она усечена до предела. Об этом рассказал отец россиянки Валерий Бутин.

«С Марией удалось пообщаться несколько дней назад, связь сейчас неустойчивая, учитывая очередную смену местонахождения. Будем надеяться, что последняя», — приводит его слова РИА Новости.

Он добавил, что у Бутиной есть возможность пользоваться видеосвязью, а также говорить по телефону по 300 минут в месяц.

Ранее стало известно, что Бутина будет отбывать заключение в тюрьме города Таллахасси.

Бутину задержали в США в июле 2018 года по подозрению «в работе на Россию в качестве агента». Она пошла на сделку со следствием и признала себя виновной в сговоре.

26 апреля суд приговорил Бутину к 18 месяцам заключения за «сговор с целью незаконной работы на правительство России».