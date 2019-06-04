Отец Бутиной рассказал об условиях её содержания в новой тюрьме

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После перевода в тюрьму города Таллахасси у осуждённой в США россиянки Марии Бутиной появилась возможность общаться через интернет, но она усечена до предела. Об этом рассказал отец россиянки Валерий Бутин.
Отец Бутиной рассказал об условиях её содержания в новой тюрьме
  • © mvbutina/ facebook.com/globallookpress.com

«С Марией удалось пообщаться несколько дней назад, связь сейчас неустойчивая, учитывая очередную смену местонахождения. Будем надеяться, что последняя», — приводит его слова РИА Новости.

Он добавил, что у Бутиной есть возможность пользоваться видеосвязью, а также говорить по телефону по 300 минут в месяц.

Ранее стало известно, что Бутина будет отбывать заключение в тюрьме города Таллахасси.

Бутину задержали в США в июле 2018 года по подозрению «в работе на Россию в качестве агента». Она пошла на сделку со следствием и признала себя виновной в сговоре.

26 апреля суд приговорил Бутину к 18 месяцам заключения за «сговор с целью незаконной работы на правительство России».

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