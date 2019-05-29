Бутина будет отбывать заключение в тюрьме города Таллахасси

Короткая ссылка
Россиянка Мария Бутина, осуждённая в США, будет отбывать заключение в тюрьме города Таллахасси американского штата Флорида.
Бутина будет отбывать заключение в тюрьме города Таллахасси
  • © Twitter

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Федеральное бюро тюрем, подчиняющееся Минюсту США.

Бутину задержали в США в июле 2018 года по подозрению «в работе на Россию в качестве агента». Она пошла на сделку со следствием и признала себя виновной в сговоре.

26 апреля 2019 года суд приговорил Бутину к 18 месяцам заключения за «сговор с целью незаконной работы на правительство России».

Российское посольство назвало приговор Бутиной «вопиющим беззаконием»

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить