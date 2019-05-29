Бутина будет отбывать заключение в тюрьме города Таллахасси

Россиянка Мария Бутина, осуждённая в США, будет отбывать заключение в тюрьме города Таллахасси американского штата Флорида.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Федеральное бюро тюрем, подчиняющееся Минюсту США.

Бутину задержали в США в июле 2018 года по подозрению «в работе на Россию в качестве агента». Она пошла на сделку со следствием и признала себя виновной в сговоре.

26 апреля 2019 года суд приговорил Бутину к 18 месяцам заключения за «сговор с целью незаконной работы на правительство России».

Российское посольство назвало приговор Бутиной «вопиющим беззаконием».