В апелляционном суде США Бутину будет представлять общественный адвокат
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление россиянки в базе данных апелляционного суда Вашингтона.
«Апеллянт получила разрешение окружного суда на проведение апелляционного разбирательства без предварительных платежей, и апеллянт представлена федеральным общественным защитником округа Колумбия», — указывается в документе.
Уточняется, что в связи с этим суд обязал предыдущего адвоката Бутиной Роберта Дрисколла передать все необходимые документы по делу.
Ранее газета «Известия» сообщала, что в России может появиться список Бутиной, куда включат должностных лиц США, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод российских граждан.
По словам инициатора документа, депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, произвольный арест россиян перестал быть исключительной практикой в двусторонних отношениях между Россией и Западом.