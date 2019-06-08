В апелляционном суде США Бутину будет представлять общественный адвокат

Осуждённую в США россиянку Марию Бутину во время слушаний по её делу в апелляционном суде будет представлять бесплатный общественный защитник.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление россиянки в базе данных апелляционного суда Вашингтона.

«Апеллянт получила разрешение окружного суда на проведение апелляционного разбирательства без предварительных платежей, и апеллянт представлена федеральным общественным защитником округа Колумбия», — указывается в документе.

Уточняется, что в связи с этим суд обязал предыдущего адвоката Бутиной Роберта Дрисколла передать все необходимые документы по делу.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в России может появиться список Бутиной, куда включат должностных лиц США, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод российских граждан.

По словам инициатора документа, депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, произвольный арест россиян перестал быть исключительной практикой в двусторонних отношениях между Россией и Западом.