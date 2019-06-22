Бутиной сократили срок заключения на 10 дней
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По его словам, в Госдуме прошло заседание круглого стола по защите российских граждан за рубежом, в котором принял участие отец россиянки Валерий Бутин.
После заседания ему удалось по телефону поговорить с дочерью.
«Две хорошие новости: адвокаты наконец смогли подать апелляцию, её приняли к рассмотрению. Но самое главное — уголовный срок Маше уже сокращён на десять дней, она сможет выйти на свободу 25 октября, а не 5 ноября», — цитирует ТАСС сообщение Слуцкого в Telegram.
Ранее отец Бутиной заявил, что родственники не смогут навестить россиянку в США из-за визовых сложностей.