Бутиной сократили срок заключения на 10 дней

Россиянке Марии Бутиной, осуждённой в США, сократили срок тюремного заключения на десять дней. Она выйдет на свободу 25 октября. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, в Госдуме прошло заседание круглого стола по защите российских граждан за рубежом, в котором принял участие отец россиянки Валерий Бутин.

После заседания ему удалось по телефону поговорить с дочерью.

«Две хорошие новости: адвокаты наконец смогли подать апелляцию, её приняли к рассмотрению. Но самое главное — уголовный срок Маше уже сокращён на десять дней, она сможет выйти на свободу 25 октября, а не 5 ноября», — цитирует ТАСС сообщение Слуцкого в Telegram.

Ранее отец Бутиной заявил, что родственники не смогут навестить россиянку в США из-за визовых сложностей.