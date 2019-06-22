Бутиной сократили срок заключения на 10 дней

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Россиянке Марии Бутиной, осуждённой в США, сократили срок тюремного заключения на десять дней. Она выйдет на свободу 25 октября. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
Бутиной сократили срок заключения на 10 дней
  • © mvbutina/facebook.com
  • globallookpress.com

По его словам, в Госдуме прошло заседание круглого стола по защите российских граждан за рубежом, в котором принял участие отец россиянки Валерий Бутин.

После заседания ему удалось по телефону поговорить с дочерью.

«Две хорошие новости: адвокаты наконец смогли подать апелляцию, её приняли к рассмотрению. Но самое главное — уголовный срок Маше уже сокращён на десять дней, она сможет выйти на свободу 25 октября, а не 5 ноября», — цитирует ТАСС сообщение Слуцкого в Telegram.

Ранее отец Бутиной заявил, что родственники не смогут навестить россиянку в США из-за визовых сложностей.

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