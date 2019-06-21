Родственники Бутиной не смогут навестить её в США из-за визовых сложностей

Родственники отбывающей наказание в США россиянки Марии Бутиной не смогут навестить её в тюрьме из-за трудностей с оформлением американской визы. Об этом рассказал отец россиянки Валерий Бутин.

«Мала вероятность, что мы посетим её, поскольку получение визы — это достаточно длительные сроки», — приводит его слова ТАСС.

Бутин добавил, что в настоящий момент его дочь находится в устойчивом психологическом состоянии.

«У неё есть возможность появиться на улице, солнце видеть. Она его не видела девять месяцев. Питание получше», — добавил он.

Ранее Бутин в беседе с газетой «Известия» сообщил, что его дочь не жалуется на условия содержания, и выразил надежду, что её могут освободить досрочно 5 ноября.

26 апреля суд приговорил Бутину к 18 месяцам заключения за «сговор с целью незаконной работы на правительство России».