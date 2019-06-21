Родственники Бутиной не смогут навестить её в США из-за визовых сложностей
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«Мала вероятность, что мы посетим её, поскольку получение визы — это достаточно длительные сроки», — приводит его слова ТАСС.
Бутин добавил, что в настоящий момент его дочь находится в устойчивом психологическом состоянии.
«У неё есть возможность появиться на улице, солнце видеть. Она его не видела девять месяцев. Питание получше», — добавил он.
Ранее Бутин в беседе с газетой «Известия» сообщил, что его дочь не жалуется на условия содержания, и выразил надежду, что её могут освободить досрочно 5 ноября.
26 апреля суд приговорил Бутину к 18 месяцам заключения за «сговор с целью незаконной работы на правительство России».