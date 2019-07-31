Рябков: США проведут испытания новых ракет средней дальности

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Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США планируют осенью провести лётные испытания новых ракетных систем средней дальности наземного базирования.
Рябков: США проведут испытания новых ракет средней дальности
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«В ответ на американские шаги по завершению создания новых ракетных систем средней дальности и ожидаемых в этой связи осенью лётных испытаний подобных систем в США мы развернули соответствующие собственные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по системам, которые, как мы рассчитываем, могут быть созданы в относительно сжатые сроки», — приводит Интерфакс слова Рябкова.

Ранее Рябков заявил, что Москва уже реализует ответные меры в связи с планами США развернуть наземные ракеты средней и меньшей дальности.

Глава департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля за вооружениями Владимир Ермаков заявил, что Россия готова обсуждать с США пути стабилизации ситуации после прекращения действия ДРСМД на основе мер взаимной транспарентности.

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