Рябков: США проведут испытания новых ракет средней дальности

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США планируют осенью провести лётные испытания новых ракетных систем средней дальности наземного базирования.

«В ответ на американские шаги по завершению создания новых ракетных систем средней дальности и ожидаемых в этой связи осенью лётных испытаний подобных систем в США мы развернули соответствующие собственные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по системам, которые, как мы рассчитываем, могут быть созданы в относительно сжатые сроки», — приводит Интерфакс слова Рябкова.

Ранее Рябков заявил, что Москва уже реализует ответные меры в связи с планами США развернуть наземные ракеты средней и меньшей дальности.

Глава департамента МИД по вопросам нераспространения и контроля за вооружениями Владимир Ермаков заявил, что Россия готова обсуждать с США пути стабилизации ситуации после прекращения действия ДРСМД на основе мер взаимной транспарентности.