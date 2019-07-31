Лавров заявил об усилении практической кооперации России и АСЕАН

Глава российского МИД Сергей Лавров рассказал об усилении практической кооперации России и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Он отметил, что договорённости, достигнутые на саммите Россия — АСЕАН в Сингапуре, «заложили основу для дальнейшего наращивания взаимодействия».

По его словам, они поставили перед участниками новые задачи — и «стороны без раскачки приступили к их выполнению».

«Уплотняется практическая кооперация между Россией и АСЕАН — открываются новые перспективные направления, успешно реализуются совместные взаимовыгодные проекты», — добавил Лавров.

Ранее экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев отметил необходимость дальнейшей интеграции ЕАЭС с АСЕАН.