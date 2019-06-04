Лавров назвал один из приоритетов внешней политики России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал один из приоритетов внешней политики страны.

Отмечается, что слова Лаврова передал руководитель управления по делам СНГ Россотрудничества Сергей Маленко в рамках церемонии открытия международного фестиваля «Российская студенческая весна стран БРИКС и ШОС».

«Наращивание взаимодействия в этих форматах (БРИКС и ШОС. — RT) — в числе безусловных приоритетов внешней политики Российской Федерации», — приводит цитату министра РИА Новости.

Ранее экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал отношения Москвы и Нур-Султана образцовыми.

Он также отметил необходимость дальнейшей интеграции ЕАЭС с ЕС, АСЕАН, ШОС и другими организациями.