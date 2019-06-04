Лавров назвал один из приоритетов внешней политики России

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал один из приоритетов внешней политики страны.
Лавров назвал один из приоритетов внешней политики России
  • © РИА Новости

Отмечается, что слова Лаврова передал руководитель управления по делам СНГ Россотрудничества Сергей Маленко в рамках церемонии открытия международного фестиваля «Российская студенческая весна стран БРИКС и ШОС».

«Наращивание взаимодействия в этих форматах (БРИКС и ШОС. — RT) — в числе безусловных приоритетов внешней политики Российской Федерации», — приводит цитату министра РИА Новости.

Ранее экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев назвал отношения Москвы и Нур-Султана образцовыми.

Он также отметил необходимость дальнейшей интеграции ЕАЭС с ЕС, АСЕАН, ШОС и другими организациями.

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