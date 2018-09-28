Главы МИД стран БРИКС на встрече договорились о более тесной координации
Об этом сообщается на сайте российского МИД.
«Министры обсудили проблематику поддержания мира и безопасности, экономической и финансовой стабильности, а также вопросы устойчивого развития», — говорится в сообщении.
В ходе заседания стороны «подтвердили настрой наращивать координацию на международных площадках».
Ранее Лавров и глава МИД Марокко Насер Бурита в ходе встречи подтвердили нацеленность на поддержание политического диалога по Ливии и Сирии.