Главы МИД стран БРИКС на встрече договорились о более тесной координации

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие в традиционной встрече глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС на полях Генассамблеи ООН.

Об этом сообщается на сайте российского МИД.

«Министры обсудили проблематику поддержания мира и безопасности, экономической и финансовой стабильности, а также вопросы устойчивого развития», — говорится в сообщении.

В ходе заседания стороны «подтвердили настрой наращивать координацию на международных площадках».

Ранее Лавров и глава МИД Марокко Насер Бурита в ходе встречи подтвердили нацеленность на поддержание политического диалога по Ливии и Сирии.

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