Лавров провёл встречу с главой МИД Франции 

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Министры иностранных дел России и Франции Сергей Лавров и Жан-Ив Ле Дриан обсудили ситуацию в Сирии, а также Ливию и Йемен.

Об этом сообщается на сайте МИД России.

«Главы внешнеполитических ведомств обсудили ситуацию в Сирии, вокруг Ливии и Йемена. Рассмотрели ход выполнения СВПД. Были затронуты также отдельные вопросы двусторонней повестки дня», — говорится в сообщении.

Встреча состоялась 27 сентября в Нью-Йорке на полях 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Ранее Лавров и глава МИД Марокко Насер Бурита в ходе встречи подтвердили нацеленность на поддержание политического диалога по Ливии и Сирии.

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