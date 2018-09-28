Лавров провёл встречу с главой МИД Франции
Об этом сообщается на сайте МИД России.
«Главы внешнеполитических ведомств обсудили ситуацию в Сирии, вокруг Ливии и Йемена. Рассмотрели ход выполнения СВПД. Были затронуты также отдельные вопросы двусторонней повестки дня», — говорится в сообщении.
Встреча состоялась 27 сентября в Нью-Йорке на полях 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
Ранее Лавров и глава МИД Марокко Насер Бурита в ходе встречи подтвердили нацеленность на поддержание политического диалога по Ливии и Сирии.