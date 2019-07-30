Эксперт оценил идею сенаторов в США о расширении санкций против России

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Анастасия Румянцева
Эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал в беседе с RT предложение сенаторов в США предусмотреть в военном бюджете возможность расширения санкций в отношении энергетического, банковского и оборонного сектора России в случае нового «вмешательства» Москвы в американские выборы.
Эксперт оценил идею сенаторов в США о расширении санкций против России
  • © Reuters

«Это даже не просто расширение санкций, это упрощение их введения. Санкции не приведут к улучшению российско-американского диалога, о возможности которого говорит Трамп. Тем более, учитывая антироссийские настроения как в конгрессе — в палате представителей, так и в сенате, вполне возможно, что эти санкции примут», — отметил Блохин.

По его словам, санкции показывают, что Трамп не суверенен на российском направлении даже после того, как доклад Мюллера оказался, как подчеркнул Блохин, «мыльным пузырём».

«Эти сенаторы увеличивают свой политический имидж. По крайней мере, Марко Рубио пытался баллотироваться в президенты, он очень амбициозный», — добавил он.

При этом Блохин добавил, что такие предложения встраиваются в курс на сдерживание России.

«Поэтому здесь мало чего нового в этих санкциях, это всё и так прописано во всех документах стратегического характера», — заключил он.

Ранее сенаторы Марко Рубио и Крис Ван Холлен предложили предусмотреть в бюджете новые санкции против России.

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