Конгрессмены призвали Трампа ввести новые санкции против России
Как сообщает Sputnik со ссылкой на письмо конгрессменов Элиота Энгеля и Майкла Маккаула, политики «глубоко обеспокоены тем, что в отношении России не были введены санкции, как того требует законодательство США».
«Мы призываем вас немедленно наложить юридически санкционированные дополнительные меры против России, чтобы привлечь её к ответственности за такое наглое поведение», — говорится в послании членов конгресса.
Ранее группа американских конгрессменов внесла в палату представителей законопроект, предполагающий введение санкций против 24 представителей ФСБ России в ответ на арест 24 украинских моряков после инцидента в Керченском проливе.