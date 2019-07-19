В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России

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RT
Группа конгрессменов от демократической и республиканской партии внесла в Палату представителей конгресса США законопроект, который предполагает введение санкций против 24 представителей Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в ответ на арест 24 украинских моряков, которые были задержаны в ноябре 2018 года во время инцидента в Керченском проливе.
В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России
  • AFP
  • © Chip Somodevilla / Getty Images

Соответствующее заявление опубликовано на сайте одного из авторов документа, члена палаты представителей от Демократической партии Марси Каптур.

Отмечается, что согласно этому проекту, санкции следует ввести против «24 высокопоставленных сотрудников ФСБ России и их ближайших соратников до тех пор, пока Россия не освободит 24 украинских моряка и 3 судна, незаконно захваченных страной у Керченского пролива в Азовском море».

«Международное сообщество не должно оставаться в стороне, когда Россия усиливает свою агрессию в Европе и во всём мире», — говорится в заявлении.

Ранее суд в Москве принял решение продлить на три месяца арест всем украинским морякам.

26 июня МИД России направил в Международный трибунал и в украинское посольство ноты с указанием возможностей, которые есть у Киева для освобождения моряков. 

Глава украинского МИД Павел Климкин позднее подчеркнул, что Киев отказывается рассматривать предложенные условия освобождения своих военнослужащих.

Три украинских военных корабля и 24 моряка были задержаны 25 ноября 2018 года после того, как незаконно пересекли границу России.

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