В США предложили предусмотреть в бюджете новые санкции против России

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Сенаторы в США предложили предусмотреть в военном бюджете возможность расширения санкций в отношении энергетического, банковского и оборонного сектора России в случае нового «вмешательства» Москвы в американские выборы.
В США предложили предусмотреть в бюджете новые санкции против России
  • © Reuters

Соответствующую инициативу внесли сенаторы Марко Рубио и Крис Ван Холлен.

«Заявляя, что санкции станут последствием будущего вмешательства, мы создадим более значительный эффект сдерживания, чем если будем наказывать заранее», — приводит мнение сенаторов РИА Новости.

В частности, новый законопроект предполагает вводить дополнительные санкции против суверенного долга России только в том случае, если будет доказано повторное вмешательство в выборы со стороны Москвы. 

Кроме того, предлагается ввести ограничительные меры против энергетического, банковского и оборонного секторов российской экономики, а также включить в чёрный список «олигархов и высокопоставленные политические фигуры», которые, по мнению Вашингтона, могут быть причастны к незаконному «влиянию» на избирательные процессы в США. 

Ранее конгрессмены Элиот Энгель и Майкл Маккаул потребовали от лидера США Дональда Трампа ввести новые санкции против России из-за инцидента в Солсбери.

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