Лавров обсудил со спецпредставителем Генсека ООН ситуацию в Ираке
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте МИД России.
«В ходе встречи основное внимание было уделено ситуации в Ираке и перспективам её развития в контексте эскалации напряжённости в регионе», — говорится в заявлении.
Кроме того, обсуждались вопросы оказания содействия иракским властям «для достижения национального примирения, восстановления экономики страны, противодействия международному терроризму».
Стороны заявили о поддержке усилий правительства Ирака по восстановлению контроля над захваченными террористами территориями, а также суверенитета страны.
Ранее Лавров обсудил со спецпредставителем Генсека ООН ситуацию в Ливии.