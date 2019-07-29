Лавров обсудил со спецпредставителем Генсека ООН ситуацию в Ираке

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в Москве провёл переговоры со спецпредставителем Генерального секретаря ООН по Ираку, главой Миссии ООН по содействию Ираку Жанин Хеннис-Плассхарт.
Лавров обсудил со спецпредставителем Генсека ООН ситуацию в Ираке
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте МИД России.

«В ходе встречи основное внимание было уделено ситуации в Ираке и перспективам её развития в контексте эскалации напряжённости в регионе», — говорится в заявлении.

Кроме того, обсуждались вопросы оказания содействия иракским властям «для достижения национального примирения, восстановления экономики страны, противодействия международному терроризму».

Стороны заявили о поддержке усилий правительства Ирака по восстановлению контроля над захваченными террористами территориями, а также суверенитета страны. 

Ранее Лавров обсудил со спецпредставителем Генсека ООН ситуацию в Ливии.

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