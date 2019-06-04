Лавров обсудил со спецпредставителем Генсека ООН ситуацию в Ливии

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился со спецпредставителем Генсека ООН по Ливии Гассаном Саляме.
Лавров обсудил со спецпредставителем Генсека ООН ситуацию в Ливии
  • Reuters

«В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по складывающейся ситуации в Ливии с акцентом на важность прекращения вооружённой конфронтации и налаживания устойчивого широкого национального диалога в интересах скорейшего вывода страны из затянувшегося кризиса», — говорится в сообщении российского МИД.

Ранее в ливийском подразделении Всемирной организации здравоохранения заявили, что в ходе боевых действий в Триполи погибли 607 человек.

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