Лавров обсудил со спецпредставителем Генсека ООН ситуацию в Ливии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров встретился со спецпредставителем Генсека ООН по Ливии Гассаном Саляме.

«В ходе беседы состоялся обстоятельный обмен мнениями по складывающейся ситуации в Ливии с акцентом на важность прекращения вооружённой конфронтации и налаживания устойчивого широкого национального диалога в интересах скорейшего вывода страны из затянувшегося кризиса», — говорится в сообщении российского МИД.

Ранее в ливийском подразделении Всемирной организации здравоохранения заявили, что в ходе боевых действий в Триполи погибли 607 человек.