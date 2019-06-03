ВОЗ: в ходе боевых действий в Триполи погибли более 600 человек

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В ливийском подразделении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что в ходе боевых действий в Триполи погибли 607 человек.
ВОЗ: в ходе боевых действий в Триполи погибли более 600 человек
  • Reuters

Об этом говорится на странице организации в Twitter.

«Число жертв боёв в окрестностях Триполи к настоящему времени составило 607, в том числе 40 мирных жителей. Не менее 3261 человека, в том числе 117 мирных жителей, получили ранения», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в Ливии в результате боевых действий погибли 443 человек, более 2,1 тыс. получили ранения.

Заместитель главы МИД России Михаил Богданов и министр иностранных дел правительства национального согласия Ливии Мухаммед Сияла обсудили варианты решения военно-политического кризиса в стране.

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