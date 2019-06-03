ВОЗ: в ходе боевых действий в Триполи погибли более 600 человек
- Reuters
Об этом говорится на странице организации в Twitter.
«Число жертв боёв в окрестностях Триполи к настоящему времени составило 607, в том числе 40 мирных жителей. Не менее 3261 человека, в том числе 117 мирных жителей, получили ранения», — говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что в Ливии в результате боевых действий погибли 443 человек, более 2,1 тыс. получили ранения.
Заместитель главы МИД России Михаил Богданов и министр иностранных дел правительства национального согласия Ливии Мухаммед Сияла обсудили варианты решения военно-политического кризиса в стране.