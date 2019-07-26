При ударах коалиции США погибли более 1,3 тысячи жителей Сирии и Ирака
- РИА Новости
Согласно представленным данным, силы коалиции нанесли 34 514 ударов по позициям боевиков в Сирии и Ираке с августа 2014 года по конец июня 2019 года.
«В течение этого периода, исходя из имеющейся информации, по оценкам командования, по меньшей мере 1321 гражданское лицо было непреднамеренно убито в результате действий коалиции с начала операции «Непоколебимая решимость», — говорится в заявлении, которое приводит РИА Новости.
В апреле заместитель главы Минобороны Сирии Махмуд Шава потребовал распустить международную коалицию во главе с США, которую обвинил в совершении «военных преступлений против человечества».