Названы страны Европы с самым дешёвым бензином

Короткая ссылка
Согласно данным рейтинга европейских стран по доступности бензина для населения, наибольшее количество бензина на среднемесячные зарплаты могут приобрести жители Люксембурга, а наименьшее — украинцы. Об этом информирует РИА Новости.
Названы страны Европы с самым дешёвым бензином
  • РИА Новости

По данным агентства, жители Люксембурга могут купить на свои средние зарплаты 2,9 тыс. л бензина. На втором месте рейтинга Норвегия, жители которой могут купить 2,2 тыс. л бензина.

Следом идут Австрия, Ирландия и Великобритания, где жители могут купить на среднемесячные зарплаты более 1,9 тыс. л топлива.

Россия находится в середине рейтинга, на 16-м месте, между Италией и Эстонией. Отмечается, что россияне могут приобрести на среднемесячные зарплаты около 927 л 95-го бензина.

При этом последнее место в подборке занимает Украина, граждане которой могут позволить себе приобрести на среднемесячную зарплату 279 л топлива.

Также внизу списка расположились Болгария, Румыния, Латвия и Белоруссия, жители которых могут купить до 560 л бензина.

Ранее эксперт компании Virgin Group Андрей Гордеев в беседе с НСН оценил прогноз по ценам на топливо в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить