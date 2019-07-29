Названы страны Европы с самым дешёвым бензином
- РИА Новости
По данным агентства, жители Люксембурга могут купить на свои средние зарплаты 2,9 тыс. л бензина. На втором месте рейтинга Норвегия, жители которой могут купить 2,2 тыс. л бензина.
Следом идут Австрия, Ирландия и Великобритания, где жители могут купить на среднемесячные зарплаты более 1,9 тыс. л топлива.
Россия находится в середине рейтинга, на 16-м месте, между Италией и Эстонией. Отмечается, что россияне могут приобрести на среднемесячные зарплаты около 927 л 95-го бензина.
При этом последнее место в подборке занимает Украина, граждане которой могут позволить себе приобрести на среднемесячную зарплату 279 л топлива.
Также внизу списка расположились Болгария, Румыния, Латвия и Белоруссия, жители которых могут купить до 560 л бензина.
Ранее эксперт компании Virgin Group Андрей Гордеев в беседе с НСН оценил прогноз по ценам на топливо в России.