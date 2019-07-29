Глава МИД Сирии рассказал о планах по сотрудничеству с Белоруссией

Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем рассказал о планах по укреплению сотрудничества между его страной и Белоруссией.

«Мы договорились с представителями Белоруссии, что в августе пройдёт заседание межправительственной комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству. Это очень важный шаг», — сказал Муаллем в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Он также отметил, что Белоруссия и Сирия — небольшие страны, но могут сделать многое, работая сообща.

По словам министра, ситуация в Сирии стала значительно лучше, чем в прошлые годы. На сегодняшний день правительство контролирует 80% территории страны.

«Также мы настаиваем и будем делать всё возможное, чтобы все иностранные войска, находящиеся на сирийской территории незаконно, покинули её», — добавил министр.

В июне глава сирийского МИД просил у Китая помощи в борьбе с террористами-радикалами.