Глава МИД Сирии попросил у Китая помощи в борьбе с радикалами

Сирийский министр иностранных дел Валид Муаллем в ходе переговоров попросил у Китая помощи в борьбе с «Исламской партией Туркестана»*.

Об этом глава МИД Сирии сообщил в интервью Al Mayadeen.

«Мы сказали китайским друзьям: предоставьте нам инструменты для борьбы с «Исламской партией Туркестана», — приводит его слова РИА Новости.

Он отметил, что попросил «военные, политические и культурные средства».

При этом сам Китай не будет принимать участие в борьбе с террористами в Идлибе, пояснил министр.

Ранее советник президента Сирии Башара Асада заявила, что власти надеются на помощь России, Ирана и Китая в восстановлении страны.

* «Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение Узбекистана») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.