Глава МИД Сирии попросил у Китая помощи в борьбе с радикалами
- Reuters
Об этом глава МИД Сирии сообщил в интервью Al Mayadeen.
«Мы сказали китайским друзьям: предоставьте нам инструменты для борьбы с «Исламской партией Туркестана», — приводит его слова РИА Новости.
Он отметил, что попросил «военные, политические и культурные средства».
При этом сам Китай не будет принимать участие в борьбе с террористами в Идлибе, пояснил министр.
Ранее советник президента Сирии Башара Асада заявила, что власти надеются на помощь России, Ирана и Китая в восстановлении страны.
* «Исламская партия Туркестана» (бывшее «Исламское движение Узбекистана») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.