Рябков: в Вене не обсуждали инициативы США по Ормузскому проливу
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- РИА Новости
Об этом информирует Интерфакс.
«Применительно к Ормузскому проливу и всяким инициативам под лозунгом повышения безопасности судоходства дискуссии не было», — заявил замглавы российского внешнеполитического ведомства.
Ранее в Тегеране предложили странам Персидского залива обсудить меры безопасности.
Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон начинает формирование коалиции с целью патрулирования Ормузского пролива.