Рябков: в Вене не обсуждали инициативы США по Ормузскому проливу

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Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в ходе заседания совместной комиссии по иранской ядерной программе в Вене не обсуждались инициативы США по созданию коалиции по сопровождению судов в Ормузском проливе.
Рябков: в Вене не обсуждали инициативы США по Ормузскому проливу
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Об этом информирует Интерфакс. 

«Применительно к Ормузскому проливу и всяким инициативам под лозунгом повышения безопасности судоходства дискуссии не было», — заявил замглавы российского внешнеполитического ведомства.

Ранее в Тегеране предложили странам Персидского залива обсудить меры безопасности.

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон начинает формирование коалиции с целью патрулирования Ормузского пролива.

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