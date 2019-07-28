Рябков: в Вене не обсуждали инициативы США по Ормузскому проливу

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что в ходе заседания совместной комиссии по иранской ядерной программе в Вене не обсуждались инициативы США по созданию коалиции по сопровождению судов в Ормузском проливе.

© Максим Блинов

РИА Новости

Об этом информирует Интерфакс. «Применительно к Ормузскому проливу и всяким инициативам под лозунгом повышения безопасности судоходства дискуссии не было», — заявил замглавы российского внешнеполитического ведомства. Ранее в Тегеране предложили странам Персидского залива обсудить меры безопасности. Госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что Вашингтон начинает формирование коалиции с целью патрулирования Ормузского пролива.