В Совфеде прокомментировали позицию сенатора США по «Северному потоку — 2»

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Анна Лушникова
Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал RT сообщения СМИ о том, что американский сенатор Рэнд Пол препятствует принятию закона о санкциях в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2».
В Совфеде прокомментировали позицию сенатора США по «Северному потоку — 2»
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«Вероятно, Рэнд Пол является настоящим представителем демократических сил в Соединённых Штатах и понимает, что здоровая конкуренция, развитие производства и новых путей энергоснабжения — нормальная практика. Данная позиция говорит о том, что и среди американских сенаторов имеются люди со здравым пониманием того, как должен развиваться энергетический рынок и взаимоотношения между государствами», — заявил Цеков.

Сенатор подчеркнул, что препятствование принятию закона о санкциях в отношении российского проекта — «хороший симптом для Америки».

«Для Вашингтона выгодно иметь нормальные отношения с Москвой, а не пытаться оказывать на нас постоянное давление. Надеюсь, позиция Пола — результат правильных и искренних мотивов, а не политической борьбы в США», — считает он.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Пол препятствует принятию закона о санкциях в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2».

Отмечается, что он отправил другим сенаторам письмо, в котором указал, что законопроект чётко не поясняет, какие именно организации должны оказаться под санкциями.

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