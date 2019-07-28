Политолог оценил позицию сенатора США по «Северному потоку — 2»

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал в беседе с RT сообщения СМИ о том, что американский сенатор Рэнд Пол препятствует принятию закона о санкциях против проекта газопровода «Северный поток — 2».

«Заявление не новое, достаточно большое количество конгрессменов разделяют данную позицию. В частных переговорах между немецкими и американскими политиками, Берлин просил Вашингтон не вводить санкции. Думаю, это имело какие-то последствия, хотя бы потому, что введение санкций в данном случае — объявление войны. Пусть маленькой и не всеобщей, но в Германии это почувствуют. Так что, в США достаточно осторожно относятся к данному вопросу», — считает эксперт.

С другой стороны, как отметил Брутер, американская политическая элита продолжает «требовать каких-то жертв и, как всегда, в виде России».

«Введение санкций против газопровода в какой-то момент может стать идеей фикс, потому что нужно будет продолжать сдерживать Россию, а поводов не останется. Так что, сейчас в Вашингтоне борются эти два направления. Какое-то время они будут сосуществовать, пока ситуация окончательно не прояснится», — сказал он.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Пол препятствует принятию закона о санкциях против проекта газопровода «Северный поток — 2».

Отмечается, что он отправил другим сенаторам письмо, в котором указал, что законопроект чётко не поясняет, какие именно организации должны оказаться под санкциями.