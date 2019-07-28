В Чили сообщили о разливе нефтепродуктов

Военно-морские силы Чили сообщили, что около 40 тысяч литров нефтепродуктов разлилось в 250 километрах на северо-западе от Пуэрто-Наталес.

«В субботу, 27 июля, был получен звонок от компании CAP с сообщением о разливе около 40 тысяч литров дизельного топлива в 250 километрах на северо-западе от Пуэрто-Наталес», — сообщили в ведомстве.

К месту происшествия направлены два корабля для контроля и смягчения нанесённого ущерба.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

В мае в Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа при эксплуатации нефтепровода произошёл разлив примерно шести тонн нефтепродуктов.