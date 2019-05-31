В ХМАО произошёл разлив около шести тонн нефтепродуктов
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на региональное управление Росприроднадзора.
Указывается, что разлив нефти произошёл 22 мая во время эксплуатации нефтепровода Повх — Покачи — Урьевское. Информация о разливе поступила от Нижневартовского управления магистральных трубопроводов компании «Транснефть-Сибирь».
«Согласно сообщению, ориентировочное количество пролитых нефтепродуктов составило 5,8 тонны, площадь загрязнения ориентировочно составила 0,14 гектара», — заявили в ведомстве.
По данным ведомства, в отношении предприятия возбуждено дело об административном правонарушении в связи с несвоевременным сообщением об инциденте.
Ранее во Владивостоке начали проверку данных о разливе нефтепродуктов у яхт-клуба.