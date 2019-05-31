В ХМАО произошёл разлив около шести тонн нефтепродуктов

Короткая ссылка
В Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа при эксплуатации нефтепровода произошёл разлив примерно шести тонн нефтепродуктов, организовано расследование. 
В ХМАО произошёл разлив около шести тонн нефтепродуктов
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на региональное управление Росприроднадзора. 

Указывается, что разлив нефти произошёл 22 мая во время эксплуатации нефтепровода Повх — Покачи — Урьевское. Информация о разливе поступила от Нижневартовского управления магистральных трубопроводов компании «Транснефть-Сибирь».

«Согласно сообщению, ориентировочное количество пролитых нефтепродуктов составило 5,8 тонны, площадь загрязнения ориентировочно составила 0,14 гектара», — заявили в ведомстве.

По данным ведомства, в отношении предприятия возбуждено дело об административном правонарушении в связи с несвоевременным сообщением об инциденте.

Ранее во Владивостоке начали проверку данных о разливе нефтепродуктов у яхт-клуба.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить