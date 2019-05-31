В ХМАО произошёл разлив около шести тонн нефтепродуктов

В Нижневартовском районе Ханты-Мансийского автономного округа при эксплуатации нефтепровода произошёл разлив примерно шести тонн нефтепродуктов, организовано расследование.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на региональное управление Росприроднадзора.

Указывается, что разлив нефти произошёл 22 мая во время эксплуатации нефтепровода Повх — Покачи — Урьевское. Информация о разливе поступила от Нижневартовского управления магистральных трубопроводов компании «Транснефть-Сибирь».

«Согласно сообщению, ориентировочное количество пролитых нефтепродуктов составило 5,8 тонны, площадь загрязнения ориентировочно составила 0,14 гектара», — заявили в ведомстве.

По данным ведомства, в отношении предприятия возбуждено дело об административном правонарушении в связи с несвоевременным сообщением об инциденте.

Ранее во Владивостоке начали проверку данных о разливе нефтепродуктов у яхт-клуба.