СМИ: Войска ПНС Ливии атаковали подконтрольную силам Хафтара авиабазу

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Войска Правительства национального согласия (ПНС) Ливии атаковали авиабазу, подконтрольную Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара. Об этом информирует Al Jazeera со ссылкой на заявление ПНС.

Отмечается, что авиабаза расположена в муниципалитете Эль-Джуфра.

Как сообщает телеканал, в ходе атаки войска ПНС уничтожили ангар для беспилотников и склад боеприпасов, а также «подбили военно-транспортный самолёт Ил-76».

Ранее командующий ЛНА Хафтар заявил, что его войска в скором времени поднимут знамя победы в центре Триполи.

4 апреля он отдал армии приказ начать наступление на Триполи, который находится под контролем правительства национального согласия.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» выразил мнение, что Хафтар позиционирует себя собирателем земель, а взятие столицы для него является завершающим этапом процесса достижения этой цели.

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