СМИ: Войска ПНС Ливии атаковали подконтрольную силам Хафтара авиабазу

Войска Правительства национального согласия (ПНС) Ливии атаковали авиабазу, подконтрольную Ливийской национальной армии (ЛНА) Халифы Хафтара. Об этом информирует Al Jazeera со ссылкой на заявление ПНС.

Отмечается, что авиабаза расположена в муниципалитете Эль-Джуфра.

Как сообщает телеканал, в ходе атаки войска ПНС уничтожили ангар для беспилотников и склад боеприпасов, а также «подбили военно-транспортный самолёт Ил-76».

Ранее командующий ЛНА Хафтар заявил, что его войска в скором времени поднимут знамя победы в центре Триполи.

4 апреля он отдал армии приказ начать наступление на Триполи, который находится под контролем правительства национального согласия.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» выразил мнение, что Хафтар позиционирует себя собирателем земель, а взятие столицы для него является завершающим этапом процесса достижения этой цели.