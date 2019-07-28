СМИ: Войска ПНС Ливии атаковали подконтрольную силам Хафтара авиабазу
Отмечается, что авиабаза расположена в муниципалитете Эль-Джуфра.
Как сообщает телеканал, в ходе атаки войска ПНС уничтожили ангар для беспилотников и склад боеприпасов, а также «подбили военно-транспортный самолёт Ил-76».
Ранее командующий ЛНА Хафтар заявил, что его войска в скором времени поднимут знамя победы в центре Триполи.
4 апреля он отдал армии приказ начать наступление на Триполи, который находится под контролем правительства национального согласия.
Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» выразил мнение, что Хафтар позиционирует себя собирателем земель, а взятие столицы для него является завершающим этапом процесса достижения этой цели.