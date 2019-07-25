Хафтар не исключил скорого взятия Триполи
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление военного.
«Народ и армия скоро поднимут знамя победы в центре столицы. Мы одержали победу над террористами, их пособниками и над каждым, кто поднял оружие для нападения на мирных жителей», — сказал он.
При этом Хафтар отметил, что целью его армии является полное освобождение Ливии от террористов.
4 апреля Хафтар отдал армии приказ начать наступление на Триполи, который находится под контролем правительства национального согласия.
Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» выразил мнение, что Хафтар позиционирует себя собирателем земель, а взятие столицы для него является завершающим этапом процесса достижения этой цели.