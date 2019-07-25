Хафтар не исключил скорого взятия Триполи

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Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар заявил, что его войска в скором времени поднимут «знамя победы» в центре Триполи.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление военного.

«Народ и армия скоро поднимут знамя победы в центре столицы. Мы одержали победу над террористами, их пособниками и над каждым, кто поднял оружие для нападения на мирных жителей», — сказал он.

При этом Хафтар отметил, что целью его армии является полное освобождение Ливии от террористов.

4 апреля Хафтар отдал армии приказ начать наступление на Триполи, который находится под контролем правительства национального согласия.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» выразил мнение, что Хафтар позиционирует себя собирателем земель, а взятие столицы для него является завершающим этапом процесса достижения этой цели.

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