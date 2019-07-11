В армии Хафтара назвали успешным первый этап наступления на Триполи
«Что касается хода военных операций по освобождению ливийской столицы Триполи, которые ведёт Ливийская национальная армия против формирований (правительства национального согласия. — RT), террористических группировок, то первый этап завершился успешно», — уточнил он.
По словам аль-Катаани, наступление состояло из двух фаз: продвижение войск и истощение противника.
В июне в ливийском подразделении Всемирной организации здравоохранения заявили, что в ходе боевых действий в Триполи погибли 443 человека.
Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» выразил мнение, что Хафтар позиционирует себя собирателем земель, а взятие столицы для него является завершающим этапом процесса достижения этой цели.