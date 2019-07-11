В армии Хафтара назвали успешным первый этап наступления на Триполи

Командующий 73-й бригады пехоты, относящейся к главному командованию Ливийской национальной армии, генерал Али Салех аль-Катаани в беседе с РИА Новости заявил, что ЛНА успешно завершила первый этап наступления на Триполи.

«Что касается хода военных операций по освобождению ливийской столицы Триполи, которые ведёт Ливийская национальная армия против формирований (правительства национального согласия. — RT), террористических группировок, то первый этап завершился успешно», — уточнил он.

По словам аль-Катаани, наступление состояло из двух фаз: продвижение войск и истощение противника.

В июне в ливийском подразделении Всемирной организации здравоохранения заявили, что в ходе боевых действий в Триполи погибли 443 человека.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» выразил мнение, что Хафтар позиционирует себя собирателем земель, а взятие столицы для него является завершающим этапом процесса достижения этой цели.