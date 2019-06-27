Армия Хафтара передала США схваченного американского пилота
Об этом сообщил представитель ЛНА.
«Ливийская национальная армия передала захваченного наёмника из США американским официальным лицам для немедленной депортации из Ливии. Джейми Спонагл — американский пилот-наёмник, который был схвачен после того, как его самолёт сбили во время боевых действий в Триполи, по приказу ПНС уничтожал инфраструктуру», — говорится в сообщении представителя в Twitter.
Ранее сообщалось, что Силы правительства национального согласия Ливии заняли город Гарьян к югу от Триполи, который ранее был занят Ливийской национальной армией.