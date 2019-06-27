Армия Хафтара передала США схваченного американского пилота

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Ливийская национальная армия передала США американского пилота, который воевал на стороне сил правительства национального согласия и был сбит во время боевых действий в Триполи.

Об этом сообщил представитель ЛНА.

«Ливийская национальная армия передала захваченного наёмника из США американским официальным лицам для немедленной депортации из Ливии. Джейми Спонагл — американский пилот-наёмник, который был схвачен после того, как его самолёт сбили во время боевых действий в Триполи, по приказу ПНС уничтожал инфраструктуру», — говорится в сообщении представителя в Twitter.

Ранее сообщалось, что Силы правительства национального согласия Ливии заняли город Гарьян к югу от Триполи, который ранее был занят Ливийской национальной армией.

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