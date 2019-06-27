В Ливии сообщили о взятии Гарьяна силами ПНС

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Силы правительства национального согласия Ливии (ПНС) заняли город Гарьян к югу от Триполи, который ранее был занят Ливийской национальной армией (ЛНА).

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя 73-й бригады пехоты ЛНА генерала Мунзера Хартуша.

«Формирования правительства (национального. — RT) согласия вошли в город Гарьян после продвижения из (района. — RT) эль-Касарат, поворота в сторону (парка. — RT) Машруа Абу Шейба и наступления в направлении аль-Кавасима. Спустя несколько минут после нападения военные подразделения Ливийской национальной армии отбили нападение, однако крупные силы вооружённых формирований ПНС продвинулись в сторону Гарьяна и вошли в него», — сказал Хартуш.

В начале июня сообщалось, что Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара отразила наступление сил правительства национального согласия на аэропорт Триполи.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» выразил мнение, что Хафтар позиционирует себя собирателем земель, а взятие Триполи для него является завершающим этапом процесса достижения этой цели.

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