Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара отразила наступление сил правительства национального согласия на аэропорт Триполи.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на директора пресс-службы генерального командования ЛНА Халифа аль-Убейди.

«ЛНА отразили вооружённое нападение группировок (принадлежащих к ПНС)... на аэропорт Триполи в воскресенье утром», — указано в сообщении.

По его словам, в результате наступления погибли 15 боевиков группировки, включая шестерых наёмников из Чада.

Ранее в ливийском подразделении Всемирной организации здравоохранения заявили, что в ходе боевых действий в Триполи погибли 443 человека.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» выразил мнение, что Хафтар позиционирует себя собирателем земель, поэтому взятие Триполи для него является завершающим этапом процесса достижения этой цели.