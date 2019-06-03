В Ливии армия Хафтара отразила наступление на аэропорт Триполи

Короткая ссылка
Ливийская национальная армия маршала Халифы Хафтара отразила наступление сил правительства национального согласия на аэропорт Триполи.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на директора пресс-службы генерального командования ЛНА Халифа аль-Убейди.

«ЛНА отразили вооружённое нападение группировок (принадлежащих к ПНС)... на аэропорт Триполи в воскресенье утром», — указано в сообщении.

По его словам, в результате наступления погибли 15 боевиков группировки, включая шестерых наёмников из Чада.

Ранее в ливийском подразделении Всемирной организации здравоохранения заявили, что в ходе боевых действий в Триполи погибли 443 человека.

Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин в беседе с изданием «ПолитЭксперт» выразил мнение, что Хафтар позиционирует себя собирателем земель, поэтому взятие Триполи для него является завершающим этапом процесса достижения этой цели.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить