Ведущий MSNBC назвал лидера республиканцев в сенате «московский Митч»

Ведущий телеканала MSNBC Джо Скарборо назвал лидера республиканцев в сенате США Митча Макконнелла «московский Митч». Об этом сообщает The Hill.

Как отмечает издание, Скарборо сделал такое заявление в связи с «бездействием» Макконнела «в отношении законопроектов, связанных с российским вмешательством в выборы».

Также сообщается, что после заявления телеведущего «хэштег #MoscowMitch быстро стал трендом в Twitter».

Ранее комитет по разведке сената конгресса США в своём расследовании обвинил Россию в якобы вмешательстве в инфраструктуру американских выборов в 2014—2017 годах.

В российском МИД неоднократно заявляли об отсутствии в докладе спецпрокурора США Роберта Мюллера доказательств приписываемого России вмешательства в американский избирательный процесс.