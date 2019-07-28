Ведущий MSNBC назвал лидера республиканцев в сенате «московский Митч»
Как отмечает издание, Скарборо сделал такое заявление в связи с «бездействием» Макконнела «в отношении законопроектов, связанных с российским вмешательством в выборы».
Также сообщается, что после заявления телеведущего «хэштег #MoscowMitch быстро стал трендом в Twitter».
Ранее комитет по разведке сената конгресса США в своём расследовании обвинил Россию в якобы вмешательстве в инфраструктуру американских выборов в 2014—2017 годах.
В российском МИД неоднократно заявляли об отсутствии в докладе спецпрокурора США Роберта Мюллера доказательств приписываемого России вмешательства в американский избирательный процесс.