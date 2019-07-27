Рябков назвал темы предстоящей встречи по Ирану в Вене

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что главными темами встречи совместной комиссии по Ирану в Вене будут механизм INSTEX и ситуация вокруг реактора в Араке.

«INSTEX будет, конечно, но там много чего другого. Все проекты, которые продолжают реализовываться и испытывают трудности, в том числе связанные с американскими угрозами и прямым применением санкций — Фордо, Арак и всё остальное, — конечно, будут темами номер один», — цитирует его РИА Новости.

Рябков считает, что если механизм INSTEX будет доступен для третьих стран, в том числе для обслуживания сделок с иранской нефтью, то это повысит «шансы на выживание» Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

Также он считает, что темпы наработки Тегераном тяжёлой воды «не настолько высокие», чтобы это «приобрело характер наиболее острой и требующей неотложного решения проблемы».

Ранее в Иране призвали страны Персидского залива обсудить меры безопасности.

В конце июня Франция, ФРГ и Британия запустили механизм расчётов с Ираном INSTEX.