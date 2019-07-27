Саудовская Аравия запретила иностранцам занимать ряд должностей в туризме

Министерство труда и социального развития Саудовской Аравии запретило иностранцам занимать ряд должностей в туристическом секторе, сообщает Saudi Gazette.

По данным издания, ограничения касаются всех гостиниц — от трёхзвёздочных и выше, а также апартаментов для туристов.

Среди попавших под запрет позиций: заместитель директора гостиницы, супервайзер по работе с клиентами, торговый представитель, менеджер по продажам.

Кроме того, только подданные Саудовской Аравии смогут работать в качестве официантов в ресторанах и кафе на территории отелей.

В конце января сообщалось, что около 150 женщин из Саудовской Аравии подали заявки с целью получить статус лицензированных туристических гидов.