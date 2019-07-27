Российские дипломаты встретились с задержанными КНДР моряками

Сотрудники консульского отдела и медпункта посольства России в КНДР провели вторую встречу с экипажем российского рыболовного судна «Сянхайлинь-8», задержанного северокорейскими пограничниками 17 июля.

Об этом говорится в сообщении диппредставительства в Facebook.

«Проведён медицинский осмотр экипажа. Состояние моряков оценивается как удовлетворительное. Им даны необходимые рекомендации по пребыванию в стране с тяжёлыми климатическими условиями», — указано в сообщении.

Отмечается, что настрой у россиян оптимистичный. Власти КНДР поставили на судно десять тонн воды, с капитаном согласовали список продуктов питания.

В посольстве добавили, что продолжают работать с компетентными ведомствами КНДР для скорейшего завершения расследования и возвращения экипажа на родину.

Пограничники КНДР в ночь на 17 июля задержали российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», принадлежащее Северо-Восточной рыболовной компании, на борту находились 15 граждан России и двое жителей Южной Кореи.