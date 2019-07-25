Россия настаивает на скорейшем решении вопроса с задержанным КНДР судном

Короткая ссылка
Замминистра иностранных дел России Игорь Моргулов провёл встречу с временным поверенным в делах КНДР в Москве Чин Чжон Хёпом.
Россия настаивает на скорейшем решении вопроса с задержанным КНДР судном
  • РИА Новости

Об этом сказано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

«С российской стороны было указано на необходимость принятия мер по скорейшему урегулированию инцидента с задержанием рыболовецкого судна «Сянхайлинь-8», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны также обсудили актуальные вопросы двусторонней повестки дня и ситуацию на Корейском полуострове.

Ранее Москва поставила перед Пхеньяном вопрос об обеспечении надлежащих условий пребывания задержанных моряков на время проверочных мероприятий.

Северокорейские пограничники в ночь на 17 июля задержали российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», принадлежащее Северо-Восточной рыболовной компании.

На борту находились 15 российских моряков и двое граждан Республики Корея.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить