Россия поставила перед КНДР вопрос об условиях для задержанных моряков

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Москва поставила перед Пхеньяном вопрос об обеспечении надлежащих условий пребывания задержанных моряков на время проверочных мероприятий, сообщили в Министерстве иностранных дел России.
Россия поставила перед КНДР вопрос об условиях для задержанных моряков
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

«Посольство России в Пхеньяне поддерживает постоянный контакт с МИД и другими компетентными ведомствами КНДР с целью урегулирования ситуации. Сотрудники консульского отдела посольства встретились с членами экипажа судна», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Там отметили, что состояние здоровья россиян удовлетворительное.

Ранее в северокорейском посольстве в Москве сообщили, что, как ожидается, задержанное властями КНДР российское судно и моряки вернутся в Россию после проверки.

Северокорейские пограничники в ночь на 17 июля задержали российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», принадлежащее Северо-Восточной рыболовной компании.

На борту находились 15 российских моряков и двое — граждан Республики Корея.

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