Россия поставила перед КНДР вопрос об условиях для задержанных моряков
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- РИА Новости
«Посольство России в Пхеньяне поддерживает постоянный контакт с МИД и другими компетентными ведомствами КНДР с целью урегулирования ситуации. Сотрудники консульского отдела посольства встретились с членами экипажа судна», — заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Там отметили, что состояние здоровья россиян удовлетворительное.
Ранее в северокорейском посольстве в Москве сообщили, что, как ожидается, задержанное властями КНДР российское судно и моряки вернутся в Россию после проверки.
Северокорейские пограничники в ночь на 17 июля задержали российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», принадлежащее Северо-Восточной рыболовной компании.
На борту находились 15 российских моряков и двое — граждан Республики Корея.