Посольство КНДР оценило ситуацию с задержанием российского судна

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В северокорейском посольстве в Москве сообщили, что ожидают, что задержанное властями КНДР российское судно и моряки вернутся в Россию после проверки.
Посольство КНДР оценило ситуацию с задержанием российского судна
  • © Евгения Новоженина
  • РИА Новости

«Пограничники КНДР проводят проверку. Информация о случившемся была передана консулу посольства России в КНДР. С учётом хороших отношений между Россией и КНДР ожидаем, что после проверки моряки и судно будут отправлены в Россию», — приводит РИА Новости сообщение дипломатической миссии.

Ранее стало известно, что северокорейские пограничники в ночь на 17 июля задержали российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», принадлежащее Северо-Восточной рыболовной компании. 

Сообщалось, что посольство России в Пхеньяне прилагает все усилия, чтобы в кратчайшие сроки урегулировать ситуацию с российским судном.

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