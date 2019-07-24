Посольство КНДР оценило ситуацию с задержанием российского судна

В северокорейском посольстве в Москве сообщили, что ожидают, что задержанное властями КНДР российское судно и моряки вернутся в Россию после проверки.

«Пограничники КНДР проводят проверку. Информация о случившемся была передана консулу посольства России в КНДР. С учётом хороших отношений между Россией и КНДР ожидаем, что после проверки моряки и судно будут отправлены в Россию», — приводит РИА Новости сообщение дипломатической миссии.

Ранее стало известно, что северокорейские пограничники в ночь на 17 июля задержали российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», принадлежащее Северо-Восточной рыболовной компании.

Сообщалось, что посольство России в Пхеньяне прилагает все усилия, чтобы в кратчайшие сроки урегулировать ситуацию с российским судном.