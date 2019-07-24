Посольство КНДР оценило ситуацию с задержанием российского судна
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- РИА Новости
«Пограничники КНДР проводят проверку. Информация о случившемся была передана консулу посольства России в КНДР. С учётом хороших отношений между Россией и КНДР ожидаем, что после проверки моряки и судно будут отправлены в Россию», — приводит РИА Новости сообщение дипломатической миссии.
Ранее стало известно, что северокорейские пограничники в ночь на 17 июля задержали российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», принадлежащее Северо-Восточной рыболовной компании.
Сообщалось, что посольство России в Пхеньяне прилагает все усилия, чтобы в кратчайшие сроки урегулировать ситуацию с российским судном.