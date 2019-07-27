Трамп обсудил с Макроном «угрозу» Ирана в Ормузском проливе
«Обсуждался ряд вопросов, в том числе реагирование на постоянную угрозу, которую представляет Иран для торгового судоходства в Ормузском проливе», — приводит РИА Новости сообщение.
Также стороны обсудили решение Франции ввести «цифровой налог» и предстоящий саммит G7.
Ранее Трамп заявил, что Вашингтон введёт ответные меры на цифровой налог Франции в отношении американских компаний.
До этого президент США раскритиковал Макрона за высокие пошлины на американское вино, которое, по словам главы Белого дома, ничем не хуже французского.