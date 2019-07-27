Трамп обсудил с Макроном «угрозу» Ирана в Ормузском проливе

Американский лидер Дональд Трамп обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном «угрозу» Ирана в Ормузском проливе. Об этом сообщили в Белом доме.

«Обсуждался ряд вопросов, в том числе реагирование на постоянную угрозу, которую представляет Иран для торгового судоходства в Ормузском проливе», — приводит РИА Новости сообщение.

Также стороны обсудили решение Франции ввести «цифровой налог» и предстоящий саммит G7.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон введёт ответные меры на цифровой налог Франции в отношении американских компаний.

До этого президент США раскритиковал Макрона за высокие пошлины на американское вино, которое, по словам главы Белого дома, ничем не хуже французского.