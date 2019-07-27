Иранский корабль затонул вблизи порта в Азербайджане

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Затонул иранский грузовой корабль, ранее потерпевший аварию вблизи порта в азербайджанской Ленкорани.
Иранский корабль затонул вблизи порта в Азербайджане
  • ©Fabian von Poser/imageBROKER.com
  • globallookpress.com

Как сообщается, 26 июля в центр Государственного морского агентства поступил сигнал тревоги об аварии у порта в Ленкорани грузового корабля «Шабахенг», ходящего под иранским флагом. 

«Корабль затонул, экипаж спасён», — цитирует РИА Новости Госпогранслужбу Азербайджана. 

На месте происшествия работали два вертолёта МЧС и сторожевой корабль Госпогранслужбы. 

В январе 2018 года у берегов Китая затонул иранский нефтяной танкер. 

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